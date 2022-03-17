ВТБ передаст обслуживание иностранных ценных бумаг другим финансовым компаниям
- globallookpress.com
- © Hannes P. Albert/dpa
«Мы приняли решение передать обслуживание иностранных ценных бумаг в другие ведущие финансовые организации России», — приводит ТАСС сообщение банка.
Данная мера вводится в целях защиты активов частных инвесторов и обеспечения покупки-продажи ими активов без ограничений.
Ранее в Белом доме анонсировали новые ограничения в отношении руководителей российских банков, ранее подпавших под американские санкции, и ряда депутатов Государственной думы.
Позднее Минфин США пополнил санкционный список членами правления ВТБ.
Сингапур ввёл санкции в отношении ряда российских банков, в том числе ВТБ.
Правительство Японии заморозило активы четырёх российских банков: «Открытие», Новикомбанк, Совкомбанк и ВТБ в рамках санкций против России.