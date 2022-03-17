ВТБ передаст обслуживание иностранных ценных бумаг другим финансовым компаниям

ВТБ передаст обслуживание иностранных ценных бумаг клиентов на ряд альтернативных брокерских площадок в целях снятия санкционных рисков.

«Мы приняли решение передать обслуживание иностранных ценных бумаг в другие ведущие финансовые организации России», — приводит ТАСС сообщение банка.

Данная мера вводится в целях защиты активов частных инвесторов и обеспечения покупки-продажи ими активов без ограничений.

Ранее в Белом доме анонсировали новые ограничения в отношении руководителей российских банков, ранее подпавших под американские санкции, и ряда депутатов Государственной думы.

Позднее Минфин США пополнил санкционный список членами правления ВТБ.

Сингапур ввёл санкции в отношении ряда российских банков, в том числе ВТБ.

Правительство Японии заморозило активы четырёх российских банков: «Открытие», Новикомбанк, Совкомбанк и ВТБ в рамках санкций против России.