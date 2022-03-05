Сингапур ввёл санкции в отношении ряда российских банков

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Власти Сингапура вводят санкции против банков ВТБ, «Россия», Промсвязьбанк и ВЭБ.РФ, сообщает МИД республики.

«Всем финансовым институтам Сингапура, в том числе банкам, финансовым компаниям, страховым компаниям, посредникам, биржам, поставщикам платежных услуг запрещается работать с банками ВТБ, «Россия», Промсвязьбанк и ВЭБ.РФ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для всех сингапурских финансовых институтов будут выпущены отдельные указания.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что Европейский союз не будет заключать новые соглашения с российскими исследовательскими центрами.

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