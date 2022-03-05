Сингапур ввёл санкции в отношении ряда российских банков
«Всем финансовым институтам Сингапура, в том числе банкам, финансовым компаниям, страховым компаниям, посредникам, биржам, поставщикам платежных услуг запрещается работать с банками ВТБ, «Россия», Промсвязьбанк и ВЭБ.РФ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что для всех сингапурских финансовых институтов будут выпущены отдельные указания.
Ранее в Еврокомиссии заявили, что Европейский союз не будет заключать новые соглашения с российскими исследовательскими центрами.