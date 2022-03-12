Минфин США внёс в санкционные списки членов правления ВТБ

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Минфин США пополнил санкционный список членами правления ВТБ, следует из заявления американского ведомства.

«Все десять человек были включены в список... за то, что они есть или были руководителями, должностными лицами, старшими должностными лицами или членами совета директоров Правительства Российской Федерации, а также работают или работали в секторе финансовых услуг в экономике Российской Федерации», — говорится в релизе Минфина США.

Ранее в Белом доме анонсировали новые ограничения в отношении руководителей российских банков, ранее подпавших под американские санкции, и ряда депутатов Государственной думы.

В Госдепе США потребовали «смену курса Путина» для ослабления антироссийских рестрикций.

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