Минэкономики ФРГ: уровень заполненности немецких газохранилищ составляет около 30%

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В Министерстве экономики Германии заявили, что уровень заполненности немецких газохранилищ составляет порядка 30%.
Минэкономики ФРГ: уровень заполненности немецких газохранилищ составляет около 30%
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  • © picture alliance

По данным ведомства, отопительный сезон скоро закончится, в связи с чем потребление газа понизится.

«Уровень в газохранилищах... составляет около 30%, как и в другие годы в это время», — приводит заявление Минэкономики ФРГ РИА Новости.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что после 2014 года зависимость Евросоюза от российского газа только увеличилась.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что российские энергоресурсы в настоящее время играют ключевую роль в Европе, а для переориентации потребуются годы.

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