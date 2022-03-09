Боррель сообщил, что ЕС увеличил зависимость от российского газа после 2014 года

После 2014 года зависимость Евросоюза от российского газа только увеличилась, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Когда Россия присоединила Крым, мы говорили о необходимости снизить нашу зависимость от российского газа... Но вместо того чтобы её снизить, мы её увеличили», — цитирует его РИА Новости.

Боррель отметил необходимость на постоянной основе заниматься снижением этой зависимости. Однако, по мнению главы европейской дипломатии, это произойдёт только при условии, что граждане будут готовы заплатить за это.

Ранее Боррель призвал всех европейцев снижать потребление энергии на индивидуальном уровне, чтобы «перерезать пуповину, которая соединяет с Россией».

Как отметил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, российские энергоресурсы в настоящее время играют ключевую роль в Европе, а для переориентации потребуются годы.