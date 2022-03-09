МИД России: Москва готова оспорить в ВТО торговые ограничения

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Россия готова оспаривать в ВТО принятые в нарушение правил и норм торговые ограничения, заявил директор департамента экономического сотрудничества российского МИД Дмитрий Биричевский.
МИД России: Москва готова оспорить в ВТО торговые ограничения
  • РИА Новости

«Мы имеем достаточный опыт успешной защиты своих интересов в Органе по разрешению споров ВТО и намерены продолжать практику привлечения данного арбитража для оспаривания неправомерных торговых ограничений, введённых со стороны других стран-членов и нарушающих многосторонние соглашения и их собственные обязательства в этой организации», — сказал он в комментарии РИА Новости.

По словам дипломата, вопроса о кардинальных изменениях во взаимоотношениях между Россией и организацией не стоит. При этом, как отметил Биричевский, вектор их развития будет продиктован национальными торгово-экономическими интересами.

В декабре в торговом представительстве Соединённых Штатов назвали импортозамещение в России нарушением норм ВТО. В связи с этим Вашингтон намерен разработать меры в отношении Москвы.

Между тем в российском МИД напомнили, что импортозамещение стало ответной реакцией на односторонние санкции Запада.

25 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что пакет санкций Евросоюза затронет 70% российского банковского рынка и ключевые госкомпании.

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