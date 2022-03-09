Цена биткоина выросла на 8% за сутки

За минувшие сутки стоимость биткоина возросла на 8% — до более $41 тыс., следует из данных торгов.

Как сообщает РИА Новости, на одной из крупнейших криптовалютных бирж Binance цена биткоина по состоянию на 07:57 мск выросла до $41,59 тыс.

Ранее сообщалось, что Binance с 9 марта приостановит все операции с выпущенными в России картами Mastercard и Visa.

До этого американская криптобиржа Coinbase объявила о начале блокировки свыше 25 тыс. российских адресов, которые могут быть причастны к нелегальной деятельности.

Заместитель государственного секретаря Соединённых Штатов Виктория Нуланд сообщила, что США изучают способы ограничения доступа России к криптовалютам.