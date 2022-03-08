Криптобиржа Coinbase заблокирует более 25 тысяч кошельков некоторых групп граждан России

Американская криптобиржа Coinbase объявила о начале блокировки свыше 25 тыс. российских адресов, которые могут быть причастны к нелегальной деятельности.

«Coinbase заблокировала более 25 тыс. адресов, связанных с российскими физическими или юридическими лицами, которые, по нашему мнению, занимаются незаконной деятельностью», — сообщается в заявлении биржи.

Coinbase определит эти адреса и передаст их правительству для дальнейшей поддержки соблюдения санкций.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», эксперт в области криптовалют и майнинга Евгений Каминский высказался о перспективах рынка.