Биржа Binance приостановит операции с выпущенными в России картами Mastercard и Visa

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Криптовалютная биржа Binance с 9 марта приостановит все операции с выпущенными в России картами Mastercard и Visa.
Биржа Binance приостановит операции с выпущенными в России картами Mastercard и Visa
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«Начиная со среды, 09.03.2022, 00:00 мск, все операции, инициированные с картами Mastercard и Visa, выпущенными в  России, будут недоступны на Binance», — говорится в официальном релизе биржи.

Отмечается, что операции с российскими картами за пределами России также будут недоступны на Binance.

Американская криптобиржа Coinbase ранее объявила о начале блокировки свыше 25 тыс. российских адресов, которые могут быть причастны к нелегальной деятельности.

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