Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в ходе выступления в конгрессе назвала мёртвым газопровод «Северный поток — 2».

«Я думаю, что «Северный поток — 2» сейчас мёртв... Это груда металла на дне моря. Я не думаю, что он когда-либо возродится», — приводит слова Нуланд РИА Новости.

22 февраля Минэкономики Германии приостановило процесс сертификации «Северного потока — 2».

В российском МИД отметили, что решение Берлина прекратить по политическим мотивам сертификацию «Северного потока — 2» обернётся необратимым ущербом для российско-германских отношений.

Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, истерическая реальность пока делает невозможным запуск «Северного потока — 2».