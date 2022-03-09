Замгоссекретаря США Нуланд назвала мёртвым газопровод «Северный поток — 2»
«Я думаю, что «Северный поток — 2» сейчас мёртв... Это груда металла на дне моря. Я не думаю, что он когда-либо возродится», — приводит слова Нуланд РИА Новости.
22 февраля Минэкономики Германии приостановило процесс сертификации «Северного потока — 2».
В российском МИД отметили, что решение Берлина прекратить по политическим мотивам сертификацию «Северного потока — 2» обернётся необратимым ущербом для российско-германских отношений.
Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, истерическая реальность пока делает невозможным запуск «Северного потока — 2».