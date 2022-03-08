Аналитик Пикин прокомментировал слова депутата ЕП об отказе от импорта российского газа
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«Ответственные лица Европейского союза уже признали, что они не могут обойтись без российских энергоносителей», — сообщил Пикин.
По его словам, многочисленные заявления европейских лидеров свидетельствуют о том, что «никаких санкций энергетического характера не будет».
«Заместить, в частности по газу, Россию просто невозможно в ближайшее время. Любые потрясения на рынке угля, нефти связанные с эмбарго, просто приводят к огромным ценам... В случае введения эмбарго будут такие цены, которых не было никогда в истории, то же самое с углём», — пояснил Пикин.
Ранее депутат ЕП Мариани предупредил о катастрофе в Европе из-за отказа от российского газа.