Аналитик Пикин прокомментировал слова депутата ЕП об отказе от импорта российского газа

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Европарламента Тьерри Мариани о том, что прерывание импорта российского газа и нефти в Евросоюз на фоне санкций будет катастрофой для объединения.

«Ответственные лица Европейского союза уже признали, что они не могут обойтись без российских энергоносителей», — сообщил Пикин.

По его словам, многочисленные заявления европейских лидеров свидетельствуют о том, что «никаких санкций энергетического характера не будет».

«Заместить, в частности по газу, Россию просто невозможно в ближайшее время. Любые потрясения на рынке угля, нефти связанные с эмбарго, просто приводят к огромным ценам... В случае введения эмбарго будут такие цены, которых не было никогда в истории, то же самое с углём», — пояснил Пикин.

Ранее депутат ЕП Мариани предупредил о катастрофе в Европе из-за отказа от российского газа.