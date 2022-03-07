«Планируют подорвать реактор»: в Минобороны сообщили о подготовке СБУ и боевиками «Азова» провокации в Харькове

Представители СБУ и боевики батальона «Азов» готовят провокацию с возможным радиоактивным заражением местности в районе Харькова, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, украинские националисты планируют подорвать реактор и обвинить ВС России в нанесении удара по экспериментальной ядерной установке. Отмечается, что в город уже прибыли иностранные журналисты для фиксации возможной провокации.