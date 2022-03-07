«Планируют подорвать реактор»: в Минобороны сообщили о подготовке СБУ и боевиками «Азова» провокации в Харькове

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Роман Шимаев
Представители СБУ и боевики батальона «Азов» готовят провокацию с возможным радиоактивным заражением местности в районе Харькова, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, украинские националисты планируют подорвать реактор и обвинить ВС России в нанесении удара по экспериментальной ядерной установке. Отмечается, что в город уже прибыли иностранные журналисты для фиксации возможной провокации.
«Планируют подорвать реактор»: в Минобороны сообщили о подготовке СБУ и боевиками «Азова» провокации в Харькове
  • globallookpress.com
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  • 07 марта 2022

    Бывший президент США Дональд Трамп в шутку предложил обозначить флагами КНР американские истребители F-22 и разбомбить Россию, чтобы «отвлечь РФ от Украины», пишет Washington Post.

    «Тогда мы скажем: «Китай это сделал, а мы этого не делали, это всё Китай». И тогда они начнут биться друг с другом, а мы будем сидеть и смотреть», — сказал Трамп.

  • Утром 7 марта украинские военнослужащие обстреляли Луганск.

    «ВСУ нанесли удар по Луганской нефтебазе! Прилёт из чего-то тяжёлого, возможно «Точка-У», в район улицы Тельмана по нефтебазе. Пожар виден с большого расстояния. МЧС пытаются погасить пламя», — написал в своём Telegram-канале советник главы ЛНР Родион Мирошник.

  • Вооружённые силы России объявили об открытии гуманитарных коридоров, учитывая катастрофическую гуманитарную обстановку и её резкое обострение в городах Киев, Харьков, Сумы и Мариуполь, а также по личной просьбе президента Франции Эммануэля Макрона к Владимиру Путину, указали в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине.

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  • Российская сторона уведомила профильные структуры ООН, ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста об открытии гуманитарных коридоров на Украине, заявили в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине.

    Режим тишины объявляется с 10:00.

    «Требуем от украинской стороны неукоснительно выполнить все условия по созданию гуманитарных коридоров на перечисленных направлениях и обеспечить организованный вывод мирных жителей и иностранных граждан.

    При этом на период открытия гуманитарных коридоров Вооружённые Силы Российской Федерации осуществят непрерывный объективный контроль проведения эвакуации, в том числе с применения БПЛА. Поэтому предупреждаем, что все попытки украинской стороны очередной раз обмануть Россию и весь цивилизованный мир в срыве гуманитарной операции якобы по вине Российской Федерации на этот раз бесполезны и бессмысленны.

    Ждём от официальной киевской власти, а также от руководства перечисленных городов конкретных действий», — говорится в сообщении.

  • Украинские националисты в Херсоне пытались устроить провокации при раздаче российской гуманитарной помощи, сообщили в Минобороны.

    «В ходе выдачи продовольственных наборов украинские националисты пытались устраивать провокации с целью помешать передаче гуманитарной помощи местному населению, а также стремились запугать людей, пришедших за продуктами», — сообщили в ведомстве.

    В общей сложности жителям Херсона и близлежащих населённых пунктов было доставлено более 140 т гуманитарной помощи.

  • СБУ совместно с боевиками батальона «Азов» готовят провокацию с возможным радиоактивным заражением местности в районе города Харьков, сообщили в Минобороны России.

    «СБУ и боевики батальона «Азов» планируют подорвать реактор и обвинить Вооружённые силы России в якобы нанесении ракетного удара по экспериментальной ядерной установке», — говорится в сообщении.

    По данным ведомства, в город прибыли иностранные журналисты для фиксации последствий вероятной провокации.

  • Уважаемые читатели RT, мы начинаем нашу текстовую трансляцию, посвящённую последним событиям на Украине, где Россия проводит военную операцию по защите республик Донбасса.

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