«Планируют подорвать реактор»: в Минобороны сообщили о подготовке СБУ и боевиками «Азова» провокации в Харькове
- globallookpress.com
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07 марта 2022
Бывший президент США Дональд Трамп в шутку предложил обозначить флагами КНР американские истребители F-22 и разбомбить Россию, чтобы «отвлечь РФ от Украины», пишет Washington Post.
«Тогда мы скажем: «Китай это сделал, а мы этого не делали, это всё Китай». И тогда они начнут биться друг с другом, а мы будем сидеть и смотреть», — сказал Трамп.
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Утром 7 марта украинские военнослужащие обстреляли Луганск.
«ВСУ нанесли удар по Луганской нефтебазе! Прилёт из чего-то тяжёлого, возможно «Точка-У», в район улицы Тельмана по нефтебазе. Пожар виден с большого расстояния. МЧС пытаются погасить пламя», — написал в своём Telegram-канале советник главы ЛНР Родион Мирошник.
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Вооружённые силы России объявили об открытии гуманитарных коридоров, учитывая катастрофическую гуманитарную обстановку и её резкое обострение в городах Киев, Харьков, Сумы и Мариуполь, а также по личной просьбе президента Франции Эммануэля Макрона к Владимиру Путину, указали в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине.Также по темеВ роли посредника: как мировые лидеры пытаются набрать политические очки на теме российско-украинских переговоров6 марта Владимир Путин провёл переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном по ситуации на Украине. Президент рассказал коллеге...
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Российская сторона уведомила профильные структуры ООН, ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста об открытии гуманитарных коридоров на Украине, заявили в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине.
Режим тишины объявляется с 10:00.
«Требуем от украинской стороны неукоснительно выполнить все условия по созданию гуманитарных коридоров на перечисленных направлениях и обеспечить организованный вывод мирных жителей и иностранных граждан.
При этом на период открытия гуманитарных коридоров Вооружённые Силы Российской Федерации осуществят непрерывный объективный контроль проведения эвакуации, в том числе с применения БПЛА. Поэтому предупреждаем, что все попытки украинской стороны очередной раз обмануть Россию и весь цивилизованный мир в срыве гуманитарной операции якобы по вине Российской Федерации на этот раз бесполезны и бессмысленны.
Ждём от официальной киевской власти, а также от руководства перечисленных городов конкретных действий», — говорится в сообщении.
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Украинские националисты в Херсоне пытались устроить провокации при раздаче российской гуманитарной помощи, сообщили в Минобороны.
«В ходе выдачи продовольственных наборов украинские националисты пытались устраивать провокации с целью помешать передаче гуманитарной помощи местному населению, а также стремились запугать людей, пришедших за продуктами», — сообщили в ведомстве.
В общей сложности жителям Херсона и близлежащих населённых пунктов было доставлено более 140 т гуманитарной помощи.
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СБУ совместно с боевиками батальона «Азов» готовят провокацию с возможным радиоактивным заражением местности в районе города Харьков, сообщили в Минобороны России.
«СБУ и боевики батальона «Азов» планируют подорвать реактор и обвинить Вооружённые силы России в якобы нанесении ракетного удара по экспериментальной ядерной установке», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в город прибыли иностранные журналисты для фиксации последствий вероятной провокации.
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Уважаемые читатели RT, мы начинаем нашу текстовую трансляцию, посвящённую последним событиям на Украине, где Россия проводит военную операцию по защите республик Донбасса.