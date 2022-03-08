МИД Японии вводит запрет на экспорт нефтеперерабатывающего оборудования в Россию

Японское министерство иностранных дел вводит запрет на экспорт в Россию нефтеперерабатывающего оборудования в связи с ситуацией вокруг Украины и спецоперацией России.

Об этом информирует ТАСС.

«Вводятся запретительные меры на экспорт оборудования для переработки нефти», — сказано в сообщении.

Ранее МИД Японии ввёл ограничения в отношении ещё 20 российских бизнесменов и чиновников в связи с ситуацией вокруг Украины и военной операцией России. Санкции также коснулись 12 физических лиц и десяти белорусских компаний и организаций.

До этого власти Японии ввели ограничения против президента России Владимира Путина, зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева, главы МИД России Сергея Лаврова и 49 российских компаний.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида ранее заявлял о введении Токио санкций в отношении ЦБ России.