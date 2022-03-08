Япония ввела новые персональные рестрикции против граждан России и Белоруссии
Как пишет ТАСС, в перечень вошли пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, глава Чечни Рамзан Кадыров.
В санкционный список включены российские бизнесмены, включая братьев Ротенбергов, Геннадия Тимченко, Алишера Усманова, а также две организации — «Агентство интернет-исследований» и ЧВК «Вагнер».
МИД Японии обнародовал дополнительный список рестрикций в отношении Белоруссии, в который попали 12 физических лиц и 10 белорусских компаний и организаций.
Ранее власти Японии ввели ограничения против президента России Владимира Путина, зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева, главы МИД России Сергея Лаврова и 49 российских компаний.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида ранее заявлял о введении Токио санкций в отношении ЦБ России.
Правительство Японии заморозит активы четырёх российских банков: «Открытие», Новикомбанк, Совкомбанк и ВТБ в рамках санкций против России из-за ситуации на Украине.