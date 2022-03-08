Япония ввела новые персональные рестрикции против граждан России и Белоруссии

МИД Японии ввёл ограничения в отношении ещё 20 российских бизнесменов и чиновников в связи с ситуацией вокруг Украины и военной операцией России. Санкции также коснулись 12 физических лиц и десяти белорусских компаний и организаций.

Как пишет ТАСС, в перечень вошли пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, глава Чечни Рамзан Кадыров. В санкционный список включены российские бизнесмены, включая братьев Ротенбергов, Геннадия Тимченко, Алишера Усманова, а также две организации — «Агентство интернет-исследований» и ЧВК «Вагнер». МИД Японии обнародовал дополнительный список рестрикций в отношении Белоруссии, в который попали 12 физических лиц и 10 белорусских компаний и организаций. Ранее власти Японии ввели ограничения против президента России Владимира Путина, зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева, главы МИД России Сергея Лаврова и 49 российских компаний. Премьер-министр Японии Фумио Кисида ранее заявлял о введении Токио санкций в отношении ЦБ России. Правительство Японии заморозит активы четырёх российских банков: «Открытие», Новикомбанк, Совкомбанк и ВТБ в рамках санкций против России из-за ситуации на Украине.