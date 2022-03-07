Аналитик Митрахович прокомментировал возможный отказ США от импорта нефти из России

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что палата представителей США рассматривает возможность разработки законопроекта о запрете импорта нефти и энергоресурсов из России.

«Российские поставки, на самом деле, составляют небольшую часть того, что Америка импортирует, это порядка 4%. Тем не менее это всё равно важная часть поставок нефти и нефтепродуктов», — сообщил аналитик.

Российские нефтепродукты необходимы США для того, чтобы «включать в микс того сырья, которое перерабатывается на НПЗ», добавил специалист.

Он напомнил, что Россия находится на втором месте по поставкам нефти и нефтепродуктам в США, тогда как первое место занимает Канада ввиду близкого расположения.

При этом отказ от импорта ресурсов из России может спровоцировать увеличение цен на бензин, пояснил Митрахович.

«Америка — это страна, которая очень чувствительна к росту цен на нефть и на бензин», — заключил специалист.

Ранее сообщалось о намерении властей США рассмотреть возможность запрета на импорт нефти из России.