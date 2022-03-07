Аналитик Митрахович прокомментировал возможный отказ США от импорта нефти из России
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«Российские поставки, на самом деле, составляют небольшую часть того, что Америка импортирует, это порядка 4%. Тем не менее это всё равно важная часть поставок нефти и нефтепродуктов», — сообщил аналитик.
Российские нефтепродукты необходимы США для того, чтобы «включать в микс того сырья, которое перерабатывается на НПЗ», добавил специалист.
Он напомнил, что Россия находится на втором месте по поставкам нефти и нефтепродуктам в США, тогда как первое место занимает Канада ввиду близкого расположения.
При этом отказ от импорта ресурсов из России может спровоцировать увеличение цен на бензин, пояснил Митрахович.
«Америка — это страна, которая очень чувствительна к росту цен на нефть и на бензин», — заключил специалист.
Ранее сообщалось о намерении властей США рассмотреть возможность запрета на импорт нефти из России.