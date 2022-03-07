Axios: США намерены попросить Саудовскую Аравию увеличить объёмы добычи нефти

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Вашингтон планирует попросить Эр-Рияд нарастить объёмы добычи нефти. Об этом информирует портал Axios.

Отмечается, что для этого президент США Джо Байден может совершить визит в Саудовскую Аравию весной.

Как сообщает издание, эта поездка покажет «серьёзность глобального энергетического кризиса».

Ранее президент США Джо Байден дал распоряжение высвободить 30 млн баррелей нефти из стратегического резерва.

Соединённые Штаты не заинтересованы в сокращении объёмов предложения на мировом энергетическом рынке, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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