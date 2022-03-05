В Кремле прокомментировали возможность запрета покупки российской нефти

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность запрета покупки российской нефти.
В Кремле прокомментировали возможность запрета покупки российской нефти
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«Безусловно, это ситуация, которая может изрядно перекосить мировые энергетические рынки, это не может не иметь достаточно серьёзных последствий. Внимательно наблюдаем за развитием ситуации», — сказал Песков.

Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс в эфире телеканала Sky News заявила, что призывает Европу усилить санкции в отношении России, включив в них нефтяной и газовый сектора.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал призыв Трасс.

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