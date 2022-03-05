В Кремле прокомментировали возможность запрета покупки российской нефти

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность запрета покупки российской нефти.

«Безусловно, это ситуация, которая может изрядно перекосить мировые энергетические рынки, это не может не иметь достаточно серьёзных последствий. Внимательно наблюдаем за развитием ситуации», — сказал Песков.

Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс в эфире телеканала Sky News заявила, что призывает Европу усилить санкции в отношении России, включив в них нефтяной и газовый сектора.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал призыв Трасс.