Власти США рассматривают возможность запрета на импорт нефти из России
«Палата в настоящее время изучает (возможность введения. — RT) строгого законодательства, которое ещё больше изолирует Россию от мировой экономики. Наш законопроект запретит импорт российской нефти и энергоресурсов в Соединённые Штаты, аннулирует нормальные торговые отношения с Россией и Белоруссией и станет первым шагом к отказу России в доступе во Всемирную торговую организацию», — говорится в заявлении Пелоси.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псак заявила, что Соединённые Штаты не заинтересованы в сокращении объёмов предложения на мировом энергетическом рынке.
В Кремле отметили, что российская экономика испытывает серьёзные удары из-за санкций западных стран, но есть запас прочности, она «на ногах устоит».