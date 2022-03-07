Власти США рассматривают возможность запрета на импорт нефти из России

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Палата представителей США рассматривает возможность разработки законопроекта о запрете импорта нефти и энергоресурсов из России. Об этом заявила спикер палаты Нэнси Пелоси.

«Палата в настоящее время изучает (возможность введения. — RT) строгого законодательства, которое ещё больше изолирует Россию от мировой экономики. Наш законопроект запретит импорт российской нефти и энергоресурсов в Соединённые Штаты, аннулирует нормальные торговые отношения с Россией и Белоруссией и станет первым шагом к отказу России в доступе во Всемирную торговую организацию», — говорится в заявлении Пелоси. 

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псак заявила, что Соединённые Штаты не заинтересованы в сокращении объёмов предложения на мировом энергетическом рынке.

В Кремле отметили, что российская экономика испытывает серьёзные удары из-за санкций западных стран, но есть запас прочности, она «на ногах устоит».

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