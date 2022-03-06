В VISA сообщили о прекращении приёма запросов авторизации российских банков с 10 марта

Платежная система Visa прекращает приём запросов авторизации российских банков с 00:01 мск 10 марта. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«ООО «Платёжная система «Виза» настоящим сообщает о приостановлении участия всех российских участников в платежной системе Visa», — приводит РИА Новости сообщение.

Как уточняется, приём запросов авторизации российских участников будет прекращён с 00:01 мск 10 марта.

Ранее в Национальной системе платёжных карт (НСПК) сообщили, что карты платёжных систем Visa и Mastercard будут работать до истечения срока действия, а затем банк сам выпустит карту МИР.

В Национальной системе платёжных карт напомнили, что россияне могут использовать для оплаты покупок и снятия наличных за рубежом совместную карту двух платёжных систем: МИР и UnionPay.

Как заявили в ЦБ, карты Visa и Mastercard российских банков продолжат работать в России после того, как обе американские компании заявили о приостановке оказания услуг в стране.

Регулятор подчеркнул, что трансграничные операции по этим картам будут недоступны.