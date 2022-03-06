Visa работает над прекращением транзакций в России

Американская компания Visa заявила о намерении приостановить работу на территории России.

«Начиная с этого момента Visa будет работать с клиентами и партнёрами в России с целью прекратить все транзакции Visa в ближайшие дни», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что по окончании процесса все транзакции, инициированные выпущенными в России картами Visa, не будут функционировать за пределами страны.

Ранее производитель спортивных товаров Puma объявил о приостановке работы своих магазинов на территории России в связи с событиями на Украине.

Компании Volvo, Scania и Ericsson также сообщили о приостановке бизнеса в России.

В МВФ заявили, что санкции в отношении России окажут существенное влияние на мировую экономику.