Шольц заявил, что Германия начала закупки газа в обход России

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу ZDF заявил, что Германия уже начала закупать газ в обход России.

«Мы подготовились к тому, чтобы мы покупали бы газ ещё где-нибудь, это мы сделали и делаем это дальше», — цитирует Шольца РИА Новости.

Он также сообщил, что Германия начала закупать газ в обход России при сохранении поставок российского газа, угля и нефти.

В свою очередь, министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что страна не сможет избавиться от энергетической «зависимости от России» за несколько дней или месяцев.

22 февраля Минэкономики Германии приостановило процесс сертификации «Северного потока — 2».

Президент США Джо Байден отдал распоряжение о введении санкций в отношении компании-оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG и представителей её руководства.

Немецкая дочерняя компания оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG — Gas for Europe GmbH сообщила о своей возможной ликвидации.

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