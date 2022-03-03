В ФРГ признали, что не смогут быстро избавиться от энергетической «зависимости от России»

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что страна не сможет избавиться от энергетической «зависимости от России» за несколько дней или месяцев.

Как пишет Der Spiegel, министр выразил сожаление в связи с тем, что Германия «зависит от импорта энергоносителей из России».

По его словам, то, что было «сознательно создано» за последние годы, «нельзя полностью изменить за несколько дней или три месяца».

Хабек добавил, что выступает против эмбарго на российские энергоносители в Европе.

25 февраля в Минэкономики Германии заявили, что снижения поставок в ФРГ нефти и газа из России не наблюдается, энергоснабжение страны обеспечено.

При этом 2 марта Еврокомиссия допустила возможность нарушений поставок российского газа на фоне ситуации на Украине.