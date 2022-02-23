Депутат Гладких: в случае полной остановки СП-2 Германия рискует подорвать свою экономику

Член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких в беседе с RT прокомментировал заявление главы Минэкономики ФРГ вице-канцлера Роберта Хабека о том, что проект «Северный поток — 2» может быть полностью остановлен.

«Я считаю, что в случае остановки «Северного потока — 2» стоимость газа в Европе значительно вырастет. Тем самым Германия подорвёт свою экономику. Остановка проекта, безусловно, отрицательно повлияет и на экономику тех стран Европы, которые зависят от поставок природного газа», — сказал депутат.

Он отметил, что заместить необходимый объём трубопроводного газа сжиженным газом США в кратчайшие сроки невозможно.

«При отсутствии «Северного потока — 2» цена СПГ, который может поставить США, безусловно, будет выше. То есть это на руку Соединённым Штатам, но никаким образом не несёт за собой выгоду для европейских стран и Германии в частности», — добавил Гладких.

Ранее глава Минэкономики ФРГ Хабек заявил, что Берлин находится в координации с европейскими и американскими партнёрами по вопросу остановки проекта «Северный поток — 2».

По мнению вице-премьера России Александра Новака, запуск газопровода «Северный поток — 2» уже сегодня может стабилизировать ситуацию на европейском газовом рынке.