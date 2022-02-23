Депутат Гладких: в случае полной остановки СП-2 Германия рискует подорвать свою экономику

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких в беседе с RT прокомментировал заявление главы Минэкономики ФРГ вице-канцлера Роберта Хабека о том, что проект «Северный поток — 2» может быть полностью остановлен.
Депутат Гладких: в случае полной остановки СП-2 Германия рискует подорвать свою экономику
  • РИА Новости

«Я считаю, что в случае остановки «Северного потока — 2» стоимость газа в Европе значительно вырастет. Тем самым Германия подорвёт свою экономику. Остановка проекта, безусловно, отрицательно повлияет и на экономику тех стран Европы, которые зависят от поставок природного газа», — сказал депутат.

Он отметил, что заместить необходимый объём трубопроводного газа сжиженным газом США в кратчайшие сроки невозможно.

«При отсутствии «Северного потока — 2» цена СПГ, который может поставить США, безусловно, будет выше. То есть это на руку Соединённым Штатам, но никаким образом не несёт за собой выгоду для европейских стран и Германии в частности», — добавил Гладких.

Ранее глава Минэкономики ФРГ Хабек заявил, что Берлин находится в координации с европейскими и американскими партнёрами по вопросу остановки проекта «Северный поток — 2».

По мнению вице-премьера России Александра Новака, запуск газопровода «Северный поток — 2» уже сегодня может стабилизировать ситуацию на европейском газовом рынке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить