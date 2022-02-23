В ФРГ подготовят новый доклад по ситуации вокруг «Северного потока — 2»

Правительство Германии в течение нескольких месяцев подготовит новый доклад по ситуации вокруг «Северного потока — 2» и предложит его регулятору, заявил глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек в эфире Deutschlandfunk.

«Это будет длиться несколько месяцев. Это не санкции в классическом понимании. Это юридическое действие», — цитирует его ТАСС.

По словам политика, поводов для спешки нет.

Необходимость переделать доклад Хабек объяснил изменением ситуации с безопасностью в Европе.

Ранее Минэкономики Германии приостановило процесс сертификации «Северного потока — 2».

В Кремле с сожалением отнеслись к решению ФРГ в отношении газопровода.