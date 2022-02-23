В ФРГ подготовят новый доклад по ситуации вокруг «Северного потока — 2»
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«Это будет длиться несколько месяцев. Это не санкции в классическом понимании. Это юридическое действие», — цитирует его ТАСС.
По словам политика, поводов для спешки нет.
Необходимость переделать доклад Хабек объяснил изменением ситуации с безопасностью в Европе.
Ранее Минэкономики Германии приостановило процесс сертификации «Северного потока — 2».
В Кремле с сожалением отнеслись к решению ФРГ в отношении газопровода.