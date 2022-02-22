Глава Минэнерго Шульгинов: Россия продолжит бесперебойные поставки газа на мировые рынки
- Legion-Media
«Россия, со своей стороны, намерена продолжать бесперебойные поставки этого сырья, включая СПГ, на мировые рынки, совершенствовать соответствующую инфраструктуру, наращивать инвестиции в газовый сектор», — сказал он на открытии саммита в рамках Форума стран-экспортёров газа, его слова приводит РИА Новости.
Как ранее заявил вице-премьер России Александр Новак, запуск газопровода «Северный поток — 2» уже сегодня может стабилизировать ситуацию на европейском газовом рынке.
Он также отметил, что Россия выполнила все свои долгосрочные контракты по поставкам газа в 2021 году.