Глава Минэнерго Шульгинов: Россия продолжит бесперебойные поставки газа на мировые рынки

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Россия будет продолжать бесперебойные поставки природного и сжиженного газа на мировые рынки. Об этом заявил министр энергетики Николай Шульгинов.
Глава Минэнерго Шульгинов: Россия продолжит бесперебойные поставки газа на мировые рынки
  • Legion-Media

«Россия, со своей стороны, намерена продолжать бесперебойные поставки этого сырья, включая СПГ, на мировые рынки, совершенствовать соответствующую инфраструктуру, наращивать инвестиции в газовый сектор», — сказал он на открытии саммита в рамках Форума стран-экспортёров газа, его слова приводит РИА Новости.

Как ранее заявил вице-премьер России Александр Новак, запуск газопровода «Северный поток — 2» уже сегодня может стабилизировать ситуацию на европейском газовом рынке.

Он также отметил, что Россия выполнила все свои долгосрочные контракты по поставкам газа в 2021 году.

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