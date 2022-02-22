Глава Минэнерго Шульгинов: Россия продолжит бесперебойные поставки газа на мировые рынки

Россия будет продолжать бесперебойные поставки природного и сжиженного газа на мировые рынки. Об этом заявил министр энергетики Николай Шульгинов.

«Россия, со своей стороны, намерена продолжать бесперебойные поставки этого сырья, включая СПГ, на мировые рынки, совершенствовать соответствующую инфраструктуру, наращивать инвестиции в газовый сектор», — сказал он на открытии саммита в рамках Форума стран-экспортёров газа, его слова приводит РИА Новости.

Как ранее заявил вице-премьер России Александр Новак, запуск газопровода «Северный поток — 2» уже сегодня может стабилизировать ситуацию на европейском газовом рынке.

Он также отметил, что Россия выполнила все свои долгосрочные контракты по поставкам газа в 2021 году.