РИА Новости: ЦБ предлагает штрафы за организацию выпуска и оборота криптовалют в России

Центробанк предлагает ввести штрафы за организацию выпуска или оборота частных криптовалют внутри России.

Об этом говорится в одном из законопроектов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

«Несоблюдение запрета на функционирование в Российской Федерации юридических лиц или запрета на осуществление деятельности физических лиц, способствующих (способствующей) организации выпуска и (или) выпуску, организации обращения частной цифровой валюты на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации, влечёт наложение административного штрафа на граждан и должностных лиц от 300 тыс. до 500 тыс. рублей; на юридических лиц — от 700 тыс. до 1 млн рублей», — сказано в документе.

Ранее глава российского Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия изучает опыт других стран по налогообложению криптовалют.

Он также отметил, что Минфин выступает против запрета майнинга в стране. По его словам, ведомство хочет легализовать данную сферу и ввести налогообложение.

Министр также отметил, что Минфин поддерживает позицию ЦБ о необходимости запретить платежи в криптовалюте внутри страны по аналогии с платежами в иностранной валюте.

Эксперт в области криптовалют и майнинга Евгений Каминский в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о перспективах рынка.