Bloomberg: ЕС рассматривает исключение энергетического сектора из санкций против России
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«Правительство премьер-министра Италии Марио Драги обсуждает с партнёрами по ЕС, как уменьшить влияние санкций (в отношении России. — RT) на ключевые секторы итальянской экономики, в том числе ведутся дискуссии об исключении финансовых санкций для энергетического сектора», — сообщает издание.
Ранее председатель Государственного совета Италии Франко Фраттини отметил сложность введения санкций в отношении Москвы в условиях, когда Европе необходимы поставки газа.
Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что Россия является незаменимым партнёром в поставках газа в Европу.