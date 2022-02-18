Bloomberg: ЕС рассматривает исключение энергетического сектора из санкций против России

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Италия обсуждает с европейскими партнёрами возможность исключения энергетической сферы из санкций Европы в отношении России. Об этом сообщает Bloomberg.
Bloomberg: ЕС рассматривает исключение энергетического сектора из санкций против России
  • AP
  • © Domenico Stinellis

«Правительство премьер-министра Италии Марио Драги обсуждает с партнёрами по ЕС, как уменьшить влияние санкций (в отношении России. — RT) на ключевые секторы итальянской экономики, в том числе ведутся дискуссии об исключении финансовых санкций для энергетического сектора», — сообщает издание. 

Ранее председатель Государственного совета Италии Франко Фраттини отметил сложность введения санкций в отношении Москвы в условиях, когда Европе необходимы поставки газа.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что Россия является незаменимым партнёром в поставках газа в Европу.

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