Bloomberg: ЕС рассматривает исключение энергетического сектора из санкций против России

Италия обсуждает с европейскими партнёрами возможность исключения энергетической сферы из санкций Европы в отношении России. Об этом сообщает Bloomberg.

«Правительство премьер-министра Италии Марио Драги обсуждает с партнёрами по ЕС, как уменьшить влияние санкций (в отношении России. — RT) на ключевые секторы итальянской экономики, в том числе ведутся дискуссии об исключении финансовых санкций для энергетического сектора», — сообщает издание.

Ранее председатель Государственного совета Италии Франко Фраттини отметил сложность введения санкций в отношении Москвы в условиях, когда Европе необходимы поставки газа.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что Россия является незаменимым партнёром в поставках газа в Европу.