Глава Госсовета Италии Фраттини: сложно вводить санкции против России, когда ЕС нужен газ

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В условиях, когда Евросоюзу нужен российский природный газ, сложно ввести санкции против России. Такое мнение выразил председатель Государственного совета Италии Франко Фраттини.

«Когда есть необходимость в российском газе, сложно ввести санкции против России. Всё дело в дипломатическом балансе», — цитирует РИА Новости Фраттини.

По его словам, если бы российский лидер Владимир Путин в нынешней ситуации помимо Италии дал гарантии на поставки энергоносителей ЕС, «этот жест был бы очень высоко оценён, поскольку очевидно, что многие европейцы зависят от поставок российского газа».

Ранее британский премьер Борис Джонсон и президент США Джо Байден в телефонном разговоре заявили о необходимости для европейских стран снизить зависимость от российского газа.

Как заявили в МИД России, США пытаются оккупировать часть рынка энергоресурсов Европы, используя созданную самими американцами политическую конъюнктуру в регионе.

В Москве напомнили, что США не в состоянии даже частично покрыть объёмы поставок энергоресурсов, которые осуществляет странам ЕС Россия.

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