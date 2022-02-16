Посол в Риме Разов прокомментировал газовые поставки в Италию из России

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Российский посол в Риме Сергей Разов в эфире телеканала Rai 1 прокомментировал поставки газа из России в Италию.
Посол в Риме Разов прокомментировал газовые поставки в Италию из России
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

«Конкретные объёмы поставок зависят от взаимоотношений и договорённостей между операторами, Eni c итальянской стороны и «Газпром-экспортом» с российской», — цитирует Разова РИА Новости.

По его словам, между компаниями выстроены коммерческие отношения и существует практика заказа необходимых газа объёмов.

Ранее председатель Государственного совета Италии Франко Фраттини отметил сложность введения санкций в отношении Москвы в условиях необходимости Европы в поставках газа.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что Россия является незаменимым партнёром в поставках газа в Европу.

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