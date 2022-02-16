Посол в Риме Разов прокомментировал газовые поставки в Италию из России
- РИА Новости
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«Конкретные объёмы поставок зависят от взаимоотношений и договорённостей между операторами, Eni c итальянской стороны и «Газпром-экспортом» с российской», — цитирует Разова РИА Новости.
По его словам, между компаниями выстроены коммерческие отношения и существует практика заказа необходимых газа объёмов.
Ранее председатель Государственного совета Италии Франко Фраттини отметил сложность введения санкций в отношении Москвы в условиях необходимости Европы в поставках газа.
Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что Россия является незаменимым партнёром в поставках газа в Европу.