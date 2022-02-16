Цена газа в Европе в ходе торгов вновь поднялась выше $800 за 1 тыс. куб. м после снижения почти до $750.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Накануне, 15 февраля, цены на газ в Европе опустились ниже $800 за 1 тыс. куб. м впервые с 31 декабря 2021 года.

По мнению вице-премьера России Александра Новака, запуск газопровода «Северный поток — 2» уже сегодня может стабилизировать ситуацию на европейском газовом рынке.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с RT отметил, что позитивным образом запуск отразился бы на платах за коммунальные услуги среди европейцев.