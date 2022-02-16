Цена газа в Европе в ходе торгов вновь поднялась выше $800

Короткая ссылка
Цена газа в Европе в ходе торгов вновь поднялась выше $800 за 1 тыс. куб. м после снижения почти до $750.
Цена газа в Европе в ходе торгов вновь поднялась выше $800
  • ©Sergey Pakulin / EyeEm
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Накануне, 15 февраля, цены на газ в Европе опустились ниже $800 за 1 тыс. куб. м впервые с 31 декабря 2021 года.

По мнению вице-премьера России Александра Новака, запуск газопровода «Северный поток — 2» уже сегодня может стабилизировать ситуацию на европейском газовом рынке.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с RT отметил, что позитивным образом запуск отразился бы на платах за коммунальные услуги среди европейцев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить