Цены на газ в Европе опустились ниже $800 впервые с 31 декабря 2021 года

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В ходе торгов 15 февраля цены на газ Европе опустились ниже $800 за 1 тыс. куб. м впервые с 31 декабря 2021 года, следует из данных лондонской биржи ICE.
Цены на газ в Европе опустились ниже $800 впервые с 31 декабря 2021 года
  • © AP Photo / Matthias Rietschel

Как сообщает ТАСС, стоимость мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $798,9 за 1 тыс. куб. м. 

Общее снижение цен на газ с начала дня составляет более 15%.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что по сравнению с 2021 годом цены на газ в Евросоюзе выросли в шесть — десять раз. Он предположил, что это связано с проблемами со спросом и предложением на глобальном уровне.

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