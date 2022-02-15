Цены на газ в Европе опустились ниже $800 впервые с 31 декабря 2021 года

В ходе торгов 15 февраля цены на газ Европе опустились ниже $800 за 1 тыс. куб. м впервые с 31 декабря 2021 года, следует из данных лондонской биржи ICE.

Как сообщает ТАСС, стоимость мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $798,9 за 1 тыс. куб. м.

Общее снижение цен на газ с начала дня составляет более 15%.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что по сравнению с 2021 годом цены на газ в Евросоюзе выросли в шесть — десять раз. Он предположил, что это связано с проблемами со спросом и предложением на глобальном уровне.