Аналитик Юшков прокомментировал заявление главы ЕК по ситуации с газом в Европе

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Дарья Ускова
Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT прокомментировал заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Европейский союз находится в относительно безопасной ситуации в случае сокращения газовых поставок из России.
Аналитик Юшков прокомментировал заявление главы ЕК по ситуации с газом в Европе
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«Много вопросов к этому заявлению... Во-первых, почему оно должно произойти, это частичное сокращение? Они ожидают, что Россия почему-то отключит им газ? То есть настолько демонизировали Россию», — сообщил аналитик.

Он также высказал мнение, что частично Европа может «выжить» без определённого объёма газа, однако в этом случае она будет вынуждена перейти на уголь и отказаться от достижения всех поставленных климатических и экологических целей.

«Если говорить о сокращении поставок газа вполовину, то Россию здесь заменить никто не может. И даже столько угля они, наверное, сейчас потреблять уже не смогут», — заключил эксперт.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа находится в безопасной ситуации «в случае частичного нарушения или дальнейшего сокращения поставок газа «Газпромом».

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