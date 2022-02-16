Глава ЕК: Европа сможет справиться с частичным сокращением поставок газа из России

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Европейский союз находится в относительно безопасной ситуации в случае сокращения газовых поставок из России, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Глава ЕК: Европа сможет справиться с частичным сокращением поставок газа из России
  • Gettyimages.ru
  • © Sergey Pakulin / EyeEm

«Наши модели теперь показывают, что в случае частичного нарушения или дальнейшего сокращения поставок газа «Газпромом» мы сейчас находимся скорее в безопасной ситуации», — цитирует фон дер Ляйен Интерфакс.

По её, власти Евросоюза провели переговоры с Азербайджаном, Катаром, Египтом и другими странами по вопросу возможного увеличения поставок газа.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США ведут переговоры с основными поставщиками топлива по вопросу увеличения поставок в Европу.

Британский премьер Борис Джонсон и президент США Джо Байден в телефонном разговоре отметили необходимость для европейских стран снизить зависимость от российского газа.

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