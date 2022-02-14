В бундестаге сочли абсурдными требования США остановить «Северный поток — 2»

Депутат бундестага от Левой партии, представитель комитета по внешней политике Севим Дагделен заявила, что затягивание процедуры сертификации газопровода «Северный поток — 2» бессмысленно, требования Соединённых Штатов остановить проект неприемлемы.

«Абсурдным и дерзким является то, что правительство США постоянно требует свернуть проект «Северный поток — 2», а само при этом повышает объёмы импорта нефти из России», — цитирует ТАСС заявление Дагделен.

По её мнению, ультимативные заявления американского президента Джо Байдена об остановке трубопровода являются «неуважением демократического суверенитета Германии и её европейских партнёров».

Ранее президент США Джо Байден заявил, что в случае гипотетического «вторжения России на Украину» газопроводу «Северный поток — 2» «положат конец».

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT слова Байдена о возможности остановить «Северный поток — 2».

В свою очередь, бывший глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль выразил мнение, что Соединённым Штатам следует «что-то предложить» Германии, если они желают вести переговоры об остановке газопровода.