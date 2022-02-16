Байден заявил, что санкции против России могут привести к росту цен на топливо

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Санкции Запада в отношении России могут привести к росту цен на топливо. Об этом заявил президент США Джо Байден.
Байден заявил, что санкции против России могут привести к росту цен на топливо
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«Я не буду притворяться, что это будет безболезненно. Это может сказаться на ценах в энергетической сфере», — цитирует Байдена ТАСС.

По его словам, власти США предпринимают меры по противодействию росту цен путём координации с крупнейшими поставщиками и потребителями энергии.

Ранее британский премьер Борис Джонсон и Байден в телефонном разговоре отметили необходимость для европейских стран снизить зависимость от российского газа.

Как заявили в МИД России, США пытаются оккупировать часть рынка энергоресурсов Европы, используя созданную самими американцами политическую конъюнктуру в регионе.

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