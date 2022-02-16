Байден заявил, что санкции против России могут привести к росту цен на топливо
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«Я не буду притворяться, что это будет безболезненно. Это может сказаться на ценах в энергетической сфере», — цитирует Байдена ТАСС.
По его словам, власти США предпринимают меры по противодействию росту цен путём координации с крупнейшими поставщиками и потребителями энергии.
Ранее британский премьер Борис Джонсон и Байден в телефонном разговоре отметили необходимость для европейских стран снизить зависимость от российского газа.
Как заявили в МИД России, США пытаются оккупировать часть рынка энергоресурсов Европы, используя созданную самими американцами политическую конъюнктуру в регионе.