Байден заявил, что санкции против России могут привести к росту цен на топливо

Санкции Запада в отношении России могут привести к росту цен на топливо. Об этом заявил президент США Джо Байден.

«Я не буду притворяться, что это будет безболезненно. Это может сказаться на ценах в энергетической сфере», — цитирует Байдена ТАСС.

По его словам, власти США предпринимают меры по противодействию росту цен путём координации с крупнейшими поставщиками и потребителями энергии.

Ранее британский премьер Борис Джонсон и Байден в телефонном разговоре отметили необходимость для европейских стран снизить зависимость от российского газа.

Как заявили в МИД России, США пытаются оккупировать часть рынка энергоресурсов Европы, используя созданную самими американцами политическую конъюнктуру в регионе.