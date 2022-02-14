Экономист Остапкович высказался об идее убрать комиссию за внутрибанковские транзакции

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Дарья Ускова
Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович прокомментировал в беседе с RT предложение отменить комиссии за переводы физических лиц внутри одного банка.
Экономист Остапкович высказался об идее убрать комиссию за внутрибанковские транзакции
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  • © Adam Gault

«Когда банк проводит какую-то работу и тратит на это, пускай, минимальные, но какие-то издержки, такая работа всегда должна оплачиваться», — сообщил эксперт.

По мнению Остапковича, такое предложение действительно можно назвать «гуманным», однако к вопросу о полной отмене комиссии стоит подходить с осторожностью.

«Может, стоит ввести отмену комиссии на какие-то минимальные переводы, но всё-таки банк тратит свои ресурсы... Я бы так фундаментально отмену не рассматривал. Этот вопрос требует обсуждения», — отметил экономист.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с идеей об отмене комиссии для физлиц за внутрибанковские денежные переводы.

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