Экономист Остапкович высказался об идее убрать комиссию за внутрибанковские транзакции

Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович прокомментировал в беседе с RT предложение отменить комиссии за переводы физических лиц внутри одного банка.

«Когда банк проводит какую-то работу и тратит на это, пускай, минимальные, но какие-то издержки, такая работа всегда должна оплачиваться», — сообщил эксперт.

По мнению Остапковича, такое предложение действительно можно назвать «гуманным», однако к вопросу о полной отмене комиссии стоит подходить с осторожностью.

«Может, стоит ввести отмену комиссии на какие-то минимальные переводы, но всё-таки банк тратит свои ресурсы... Я бы так фундаментально отмену не рассматривал. Этот вопрос требует обсуждения», — отметил экономист.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с идеей об отмене комиссии для физлиц за внутрибанковские денежные переводы.