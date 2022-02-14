В России предложили убрать комиссию для физлиц за внутрибанковские денежные переводы

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Дмитрий Рункевич
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил отменить комиссии за переводы физических лиц внутри одного банка. Копия письма на имя главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной есть в распоряжении RT.
В России предложили убрать комиссию для физлиц за внутрибанковские денежные переводы
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Автор обращения отметил, что в условиях продолжающейся пандемии минимизация контактов между гражданами остаётся одним из основных механизмов по снижению уровня заболеваемости COVID-19.

Большой вклад в решение данной проблемы вносят интернет-ресурсы, позволяющие гражданам производить дистанционные покупки, а также системы интернет-банкинга, позволяющие миллионам граждан переводить денежные средства в адрес родных и близких, оплачивать дистанционным способом аренду жилья.

В то же время, как отметил Орлов, ряд банков по-прежнему взимают комиссии за переводы денежных средств, которые производятся внутри банка между его клиентами — физическими лицами. Это заставляет граждан или терять личные средства при онлайн-переводах, или принимать решения о передаче наличных средств, добавил он.

«В этой связи прошу Вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное законодательство и иные нормативно-правовые акты в части введения запрета банкам взимать комиссию за денежные переводы между физическими лицами в случае, если данные транзакции производятся в системе одного банка между его клиентами», — говорится в тексте обращения.

Ранее стало известно, что российские банки усилят контроль за денежными операциями клиентов.

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