В России предложили убрать комиссию для физлиц за внутрибанковские денежные переводы

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил отменить комиссии за переводы физических лиц внутри одного банка. Копия письма на имя главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной есть в распоряжении RT.

Автор обращения отметил, что в условиях продолжающейся пандемии минимизация контактов между гражданами остаётся одним из основных механизмов по снижению уровня заболеваемости COVID-19.

Большой вклад в решение данной проблемы вносят интернет-ресурсы, позволяющие гражданам производить дистанционные покупки, а также системы интернет-банкинга, позволяющие миллионам граждан переводить денежные средства в адрес родных и близких, оплачивать дистанционным способом аренду жилья.

В то же время, как отметил Орлов, ряд банков по-прежнему взимают комиссии за переводы денежных средств, которые производятся внутри банка между его клиентами — физическими лицами. Это заставляет граждан или терять личные средства при онлайн-переводах, или принимать решения о передаче наличных средств, добавил он.

«В этой связи прошу Вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное законодательство и иные нормативно-правовые акты в части введения запрета банкам взимать комиссию за денежные переводы между физическими лицами в случае, если данные транзакции производятся в системе одного банка между его клиентами», — говорится в тексте обращения.

Ранее стало известно, что российские банки усилят контроль за денежными операциями клиентов.