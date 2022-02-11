«Молдовагаз» выплатила «Газпрому» более трети текущих платежей за газ

Компания «Молдовагаз» выплатила по текущим платежам за газ российскому «Газпрому» более трети суммы, заявил председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан.

«В первых числах февраля (с учётом сегодняшнего дня) АО «Молдовагаз» перечислило «Газпрому» около $35 млн за текущие поставки природного газа. С учётом условий оплаты осталось выплатить около $61 млн», — написал он в своём Telegram-канале.

Он добавил, что остаток суммы можно будет выплатить в случае выполнения всеми потребителями контрактных обязательств, в особенности предприятиями топливно-энергетического комплекса страны, и выплаты бюджетных компенсаций.

Вице-премьер Молдавии, глава Мининфраструктуры республики Андрей Спыну ранее сообщил о готовности к урегулированию недоразумений с российской компанией «Газпром» в отношении аудита долга «Молдовагаза».

Российская компания ранее заявила, что подход Молдавии к аудиту долга «Молдовагаза» идёт вразрез с достигнутыми ранее договорённостями.

В октябре 2021 года сообщалось, что Молдавия и «Газпром» договорились провести аудит долга «Молдовагаза» в 2022 году.