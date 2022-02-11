«Молдовагаз» выплатила «Газпрому» более трети текущих платежей за газ
- AP
«В первых числах февраля (с учётом сегодняшнего дня) АО «Молдовагаз» перечислило «Газпрому» около $35 млн за текущие поставки природного газа. С учётом условий оплаты осталось выплатить около $61 млн», — написал он в своём Telegram-канале.
Он добавил, что остаток суммы можно будет выплатить в случае выполнения всеми потребителями контрактных обязательств, в особенности предприятиями топливно-энергетического комплекса страны, и выплаты бюджетных компенсаций.
Вице-премьер Молдавии, глава Мининфраструктуры республики Андрей Спыну ранее сообщил о готовности к урегулированию недоразумений с российской компанией «Газпром» в отношении аудита долга «Молдовагаза».
Российская компания ранее заявила, что подход Молдавии к аудиту долга «Молдовагаза» идёт вразрез с достигнутыми ранее договорённостями.
В октябре 2021 года сообщалось, что Молдавия и «Газпром» договорились провести аудит долга «Молдовагаза» в 2022 году.