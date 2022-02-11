В Еврокомиссии призвали «Газпром» вести себя «как хороший бизнес-партнёр»

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Еврокомиссия надеется, что при необходимости российская компания «Газпром» увеличит поставки газа в Евросоюз, заявила представитель ЕК Дана Спинант.
В Еврокомиссии призвали «Газпром» вести себя «как хороший бизнес-партнёр»
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«Что касается объёмов поставок, то мы призываем «Газпром» вести себя как хороший бизнес-партнёр и удовлетворить наши потребности и увеличить поставки при необходимости», — цитирует её ТАСС.

Ранее российская компания «Газпром» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe сообщила, что из газовых хранилищ Европы отобрано уже 85% закачанного летом газа.

В ФРГ выразили обеспокоенность в связи с ситуацией с заполненностью газохранилищ.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объяснил сложности с поставками газа в ЕС «кризисом отношений с Россией».

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