В Еврокомиссии призвали «Газпром» вести себя «как хороший бизнес-партнёр»

Еврокомиссия надеется, что при необходимости российская компания «Газпром» увеличит поставки газа в Евросоюз, заявила представитель ЕК Дана Спинант.

«Что касается объёмов поставок, то мы призываем «Газпром» вести себя как хороший бизнес-партнёр и удовлетворить наши потребности и увеличить поставки при необходимости», — цитирует её ТАСС.

Ранее российская компания «Газпром» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe сообщила, что из газовых хранилищ Европы отобрано уже 85% закачанного летом газа.

В ФРГ выразили обеспокоенность в связи с ситуацией с заполненностью газохранилищ.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объяснил сложности с поставками газа в ЕС «кризисом отношений с Россией».