Политолог Камкин рассказал о последствиях остановки «Северного потока — 2» для ФРГ

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин в беседе с RT прокомментировал заявление посла России в Германии Сергея Нечаева о том, что остановкой «Северного потока — 2» власти США прежде всего нанесут ущерб жителям ФРГ и германским компаниям.

«Безусловно, это обоснованная позиция, потому что роль природного газа в энергетике Германии по-прежнему остаётся серьёзной, несмотря на попытки зелёного перехода», — рассказал специалист.

В случае отказа от проекта «Северный поток — 2» Германия рискует оказаться в полной зависимости от сильной волатильности цен на газ, считает политолог.

«Потому что освободившуюся нишу, естественно, попытается занять американский СПГ, а американцы предпочитают работать по краткосрочным контрактам. Это означает риски сильных колебаний цен, роста цен на газ. Это ударит по карману конечных потребителей», — пояснил Камкин.

Он также добавил, что в случае отказа от газопровода волатильность и рост цен приведут к снижению конкурентоспособности германской промышленности.

Ранее посол России в ФРГ Нечаев выразил мнение, что ущерб от остановки властями США «Северного потока — 2» понесут немецкие компании и жители страны.

Дипломат напомнил, что проект газопровода является многосторонним, в нём участвует не только Россия, но и несколько европейских корпораций. Таким образом, выигрывают все: Россия поставляет газ Европе напрямую по разумным ценам.