Посол России в ФРГ: остановкой «Северного потока — 2» США причинят вред жителям Германии

Остановкой «Северного потока — 2» власти США прежде всего нанесут ущерб жителям ФРГ и германским компаниям, заявил посол России в Берлине Сергей Нечаев.

«Тем самым администрация США в первую очередь нанесёт ущерб германским фирмам и населению ФРГ», — сказал он в комментарии Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Дипломат напомнил, что проект газопровода является многосторонним, в нём участвует не только Россия, но и несколько европейских корпораций. Таким образом, выигрывают все: Россия поставляет газ Европе напрямую по разумным ценам.

«Если США хотят поставлять в Германию сжиженный газ, который намного дороже, то ФРГ должна решить для себя, желателен ли этот вариант и окупится ли он», — заключил Нечаев.

Как ранее заявил президент США Джо Байден, в случае гипотетического «вторжения России на Украину» газопроводу «Северный поток — 2» «положат конец».

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что страна будет действовать совместно с США в случае «вторжения России на Украину».