«Газпром» не забронировал мощности газопровода Ямал — Европа

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«Газпром» вновь не забронировал мощности для транзита газа через Польшу по газопроводу Ямал — Европа. Об этом свидетельствуют данные площадки GSA Platform.
«Газпром» не забронировал мощности газопровода Ямал — Европа
  • Legion-Media

Мощность газопровода не заказали ни на регулярных, ни на дополнительных сессиях аукционов, передаёт РИА Новости.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия строго выполняла свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу на протяжении последних недель.

Он также сообщил, что по сравнению с 2021 годом цены на газ в Евросоюзе выросли в шесть — десять раз. По мнению главы европейской дипломатии, это связано с проблемами со спросом и предложением на глобальном уровне.

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