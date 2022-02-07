«Газпром» не забронировал дополнительные мощности для транзита через Польшу и Украину
- AP
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные платформ GSA Platform и RBP.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия строго выполняла свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу на протяжении последних недель.
Он также сообщил, что по сравнению с 2021 годом цены на газ в Евросоюзе выросли в шесть — десять раз. По мнению главы европейской дипломатии, это связано с проблемами со спросом и предложением на глобальном уровне.