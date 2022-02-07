«Газпром» не забронировал дополнительные мощности для транзита через Польшу и Украину

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«Газпром» не забронировал на II и III кварталы мощности газопровода Ямал — Европа для транзита газа через территорию Польши и Украины.
«Газпром» не забронировал дополнительные мощности для транзита через Польшу и Украину
  • AP

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные платформ GSA Platform и RBP.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия строго выполняла свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу на протяжении последних недель.

Он также сообщил, что по сравнению с 2021 годом цены на газ в Евросоюзе выросли в шесть — десять раз. По мнению главы европейской дипломатии, это связано с проблемами со спросом и предложением на глобальном уровне.

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