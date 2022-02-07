Транзит газа по «Северному потоку» в 2021 году составил 59,2 млрд кубометров

Поставки газа по газопроводу «Северный поток» в 2021 году составили 59,2 млрд куб. м. Об этом сообщает компания-оператор Nord Stream AG.

«Объём транспортировки природного газа через газопровод «Северный поток» в 2021 году составил 59,2 млрд куб. м. Таким образом, газопровод был загружен на уровне 2020 года — исторически рекордного с начала эксплуатации», — говорится в сообщении.

С момента ввода газопровода в эксплуатацию по нему было транспортировано более 441 млрд куб. м российского газа.

Ранее стало известно, что транзит газа через территорию Украины в январе составил 1,6 млрд куб. м, что на 57% ниже объёмов за аналогичный период 2021 года.

Всего за 2021 год через территорию Украины было транспортировано 41,7 млрд куб. м российского газа.