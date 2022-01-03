Транзит российского газа через Украину в 2021 году составил 41,7 млрд кубометров
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«В 2021 году транзит природного газа из России составил 41,7 млрд куб. м, при общем уровне забронированных мощностей в 44,4 млрд куб. (для точек входа из России) и 45,8 млрд куб. м (для точек выхода в страны — члены ЕС и Молдавию)», — написал Макогон на своей странице в соцсети Facebook.
По его словам, в 2021 году компания «Газпром» использовала мощности по точкам входа на 93,8%, а по точкам выхода — на 91%.
Общая транзитная мощность украинской газотранспортной системы (ГТС) составляет 146 млрд кубометров, напомнил Макогон.
Ранее замглавы МИД России Александр Панкин заявил о праве России поставлять газ в Европу не только через Украину.
Также стало известно, что компания «Газпром» выполнила обязательства по транзитному договору с Украиной за 2021 год.