Транзит российского газа через Украину в 2021 году составил 41,7 млрд кубометров

За 2021 год через территорию Украины было транспортировано 41,7 млрд кубометров российского газа, заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

«В 2021 году транзит природного газа из России составил 41,7 млрд куб. м, при общем уровне забронированных мощностей в 44,4 млрд куб. (для точек входа из России) и 45,8 млрд куб. м (для точек выхода в страны — члены ЕС и Молдавию)», — написал Макогон на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, в 2021 году компания «Газпром» использовала мощности по точкам входа на 93,8%, а по точкам выхода — на 91%.

Общая транзитная мощность украинской газотранспортной системы (ГТС) составляет 146 млрд кубометров, напомнил Макогон.

Ранее замглавы МИД России Александр Панкин заявил о праве России поставлять газ в Европу не только через Украину.

Также стало известно, что компания «Газпром» выполнила обязательства по транзитному договору с Украиной за 2021 год.