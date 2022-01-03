Замглавы МИД Панкин заявил о праве России поставлять газ в Европу не только через Украину
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«Если цель — только чтобы через Украину качали, то мы не обязаны. Контракты выполняются, даже с превышением на 8—10%», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее стало известно, что компания «Газпром» выполнила обязательства по транзитному договору с Украиной за 2021 год.
Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук выразил мнение, что заявления Киева о готовности продлить транзит газа имеют политические цели.