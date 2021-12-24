МИД России: заявления Киева о готовности продлить транзит газа имеют политические цели
- Reuters
«По понятным причинам переговоры о продлении транзита можно вести только тогда, когда имеется чёткое понимание, кто из партнёров будет готов закупать российский газ, в каких объёмах и на каких условиях», — приводит РИА Новости его слова.
Полищук отметил, что вопрос транспортировки топлива в данном случае вторичен. Он также напомнил, что действующий контракт рассчитан до конца 2024 года.
«Постановка Киевом вопроса о продлении договора за три года до его истечения может преследовать только политические цели», — подытожил дипломат.
Ранее стало известно, что компания «Газпром» выполнила обязательства по транзитному договору с Украиной за 2021 год.