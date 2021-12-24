МИД России: заявления Киева о готовности продлить транзит газа имеют политические цели

Нынешние заявления Киева о готовности продлить транзит газа имеют политические цели, до конца действующего контракта остаётся ещё три года. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

«По понятным причинам переговоры о продлении транзита можно вести только тогда, когда имеется чёткое понимание, кто из партнёров будет готов закупать российский газ, в каких объёмах и на каких условиях», — приводит РИА Новости его слова.

Полищук отметил, что вопрос транспортировки топлива в данном случае вторичен. Он также напомнил, что действующий контракт рассчитан до конца 2024 года.

«Постановка Киевом вопроса о продлении договора за три года до его истечения может преследовать только политические цели», — подытожил дипломат.

Ранее стало известно, что компания «Газпром» выполнила обязательства по транзитному договору с Украиной за 2021 год.