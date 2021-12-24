МИД России: заявления Киева о готовности продлить транзит газа имеют политические цели

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Нынешние заявления Киева о готовности продлить транзит газа имеют политические цели, до конца действующего контракта остаётся ещё три года. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
МИД России: заявления Киева о готовности продлить транзит газа имеют политические цели
  • Reuters

«По понятным причинам переговоры о продлении транзита можно вести только тогда, когда имеется чёткое понимание, кто из партнёров будет готов закупать российский газ, в каких объёмах и на каких условиях», — приводит РИА Новости его слова.

Полищук отметил, что вопрос транспортировки топлива в данном случае вторичен. Он также напомнил, что действующий контракт рассчитан до конца 2024 года.

«Постановка Киевом вопроса о продлении договора за три года до его истечения может преследовать только политические цели», — подытожил дипломат.

Ранее стало известно, что компания «Газпром» выполнила обязательства по транзитному договору с Украиной за 2021 год.

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