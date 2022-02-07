«Оператор ГТС Украины»: транзит газа в январе составил 1,6 млрд кубических метров

Транзит газа через территорию Украины в январе составил 1,6 млрд куб. м, что на 57% ниже объёмов за аналогичный период 2021 года.

Об этом сообщает компания «Оператор ГТС Украины».

Отмечается, что в январе 2022 года возобновился транзит природного газа на балканском направлении, однако существенно сократились поставки в Словакию и Польшу.

«В результате среднесуточные объёмы транспортировки российского газа через территорию Украины в январе сократились на 57% (до 53,7 млн. куб. м) по сравнению с январём 2021 года. Это существенно ниже минимального забронированного объёма согласно действующему транзитному соглашению», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что за 2021 год через территорию Украины было транспортировано 41,7 млрд куб. м российского газа.