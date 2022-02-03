Президент России Путин заявил о расширении совместной с КНР практики расчётов в нацвалютах

Россия и Китай расширяют практику расчётов в национальных валютах и формируют механизмы, нивелирующие влияние санкций. Об этом говорится в статье российского президента «Россия и Китай: стратегическое партнёрство, ориентированное в будущее».

AP

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Статья российского лидера опубликована на сайте Кремля. «Последовательно расширяем практику расчётов в национальных валютах», — отметил Путин. Он также добавил, что стороны будут формировать механизмы, «позволяющие нивелировать негативное влияние односторонних санкций». Ранее Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи по видеосвязи заявили о намерении увеличивать доли национальных валют в российско-китайских торговых отношениях. Посол России в Китае Андрей Денисов заявил, что Москва и Пекин из-за санкций всё чаще производят взаимные расчёты в национальных валютах.