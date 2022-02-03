Президент России Путин заявил о расширении совместной с КНР практики расчётов в нацвалютах
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Статья российского лидера опубликована на сайте Кремля.
«Последовательно расширяем практику расчётов в национальных валютах», — отметил Путин.
Он также добавил, что стороны будут формировать механизмы, «позволяющие нивелировать негативное влияние односторонних санкций».
Ранее Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи по видеосвязи заявили о намерении увеличивать доли национальных валют в российско-китайских торговых отношениях.
Посол России в Китае Андрей Денисов заявил, что Москва и Пекин из-за санкций всё чаще производят взаимные расчёты в национальных валютах.