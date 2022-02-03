Президент России Путин заявил о расширении совместной с КНР практики расчётов в нацвалютах

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Россия и Китай расширяют практику расчётов в национальных валютах и формируют механизмы, нивелирующие влияние санкций. Об этом говорится в статье российского президента «Россия и Китай: стратегическое партнёрство, ориентированное в будущее».
Президент России Путин заявил о расширении совместной с КНР практики расчётов в нацвалютах
  • AP
  • © Mark Schiefelbein

Статья российского лидера опубликована на сайте Кремля.

«Последовательно расширяем практику расчётов в национальных валютах», — отметил Путин.

Он также добавил, что стороны будут формировать механизмы, «позволяющие нивелировать негативное влияние односторонних санкций».

Ранее Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи по видеосвязи заявили о намерении увеличивать доли национальных валют в российско-китайских торговых отношениях.

Посол России в Китае Андрей Денисов заявил, что Москва и Пекин из-за санкций всё чаще производят взаимные расчёты в национальных валютах.

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