Российский посол рассказал о росте расчётов Москвы и Пекина в национальных валютах
- Legion-Media
«То, что эти санкции оказывают негативное влияние на некоторые аспекты наших отношений, это действительно так. Например, на банковские расчёты», — приводит РИА Новости его слова в эфире YouTube-канала «Cоловьёв LIVE».
Денисов добавил, что китайским компаниям сложно перевести деньги российскому банку, если на него наложены санкции.
«Поэтому неслучайно в последние годы мы всё больше говорим о более широком использовании национальных валют в расчётах по внешнеторговым операциям», — отметил посол.
Ранее Главное таможенное управление КНР заявило, что товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2021 года вырос на 35,8% и составил рекордные $146,887 млрд.