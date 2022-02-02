Российский посол рассказал о росте расчётов Москвы и Пекина в национальных валютах

Посол России в Китае Андрей Денисов заявил, что Москва и Пекин из-за санкций всё чаще производят взаимные расчёты в национальных валютах.

«То, что эти санкции оказывают негативное влияние на некоторые аспекты наших отношений, это действительно так. Например, на банковские расчёты», — приводит РИА Новости его слова в эфире YouTube-канала «Cоловьёв LIVE».

Денисов добавил, что китайским компаниям сложно перевести деньги российскому банку, если на него наложены санкции.

«Поэтому неслучайно в последние годы мы всё больше говорим о более широком использовании национальных валют в расчётах по внешнеторговым операциям», — отметил посол.

Ранее Главное таможенное управление КНР заявило, что товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2021 года вырос на 35,8% и составил рекордные $146,887 млрд.